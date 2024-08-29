Новий навчальний семестр у вищих навчальних закладах Хмельниччини розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомила головна спеціалістка відділу вищої, професійно-технічної, позашкільної освіти та науки департаменту освіти Хмельницької ОВА Ольга Павлюк.

«Згідно з рішенням обласної комісії, дозвіл на очну форму навчання отримали 11 вищих навчальних закладів. Дистанційно працюватимуть Хмельницький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом і Камʼянець-Подільський міжнародний інститут, які наразі не мають укриття», – зазначила Ольга Павлюк.

За словами головної спеціалістки, декілька коледжів у Хмельницькій області повернулися до навчання у серпні, втім більшість університетів розпочнуть новий семестр традиційно у вересні.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно обирати формат навчання й дати канікул.