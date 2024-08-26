Новий навчальний рік у школах Хмельницького розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомила в.о. директора управління освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська.

Формат проведення святкової лінійки кожна школа буде затверджувати самостійно. Втім, у цілях безпеки участь учнів в урочистих заходах планують мінімізувати.

«Рекомендували не проводити масових заходів зі скупченням людей. Відповідно, поки плануються окремі зустрічі для учнів перших, п’ятих і десятих класів. Але це все буде відбуватися індивідуально на розсуд закладів освіти, за рішенням педагогічної ради», – зазначила Ольга Кшановська.

Так, у школах Хмельницького освітній процес розпочинається 2 вересня в очному форматі. За словами Ольги Кшановської, усі навчальні заклади забезпечені укриттями.

Ольга Кшановська також зазначила, що кожна з шкіл окремо визначить дати канікул, залежно від ситуації у регіоні. Втім, попередньо осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року, зимові канікули – з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, а весняні канікули – з 24 березня до 30 березня 2025 року.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.