Фахівці з непопулярних спеціальностей дуже важливі для держави

Вступна кампанія на бакалаврат тривала до 1 серпня. Тож вступники зробили свій вибір і подали заяви на омріяні спеціальності. Найпопулярнішим освітнім напрямком у 2025 році став «Менеджмент». Сайт Education.ua зробив підбірку спеціальностей, які отримали найменшу кількість заяв від вступників 2025 року.

Десять спеціальностей з найменшою кількістю заяв вступників:

K4 «Управління інформаційною безпекою» – 5 заяв. I11 «Дитячі та молодіжні служби» – 46 заяв. B7 «Релігієзнавство» – 79 заяв. B8 «Богослов’я» – 260 заяв. G14 «Деревообробні та меблеві технології» – 265 заяв. I9 «Громадське здоров’я» – 326 заяв. E8 «Статистика» – 420 заяв. G15 «Технології легкої промисловості» – 503 заяви. G10 «Металургія» – 514 заяв. J4 «Охорона праці» – 514 заяв.

Як пояснює сайт, непопулярність конкретної спеціальності не завжди гарантує вступу на бюджет. Наприклад, на «Релігієзнавство» був конкурс 8 людей на місце, а бюджетних місць було всього 10. А вступники на богословʼя взагалі відразу вступали на контракт, оскільки держава не виділила коштів на бюджетне навчання.

Водночас урядовці тривожаться, що інженерні, транспортні, природничі спеціальності й інші критично необхідні для держави напрямки не набирають достатньої кількості заяв.

«Попри різні бонуси й можливості для абітурієнтів при вступі на необхідні державі спеціальності, зокрема збільшення бюджетних місць, нижчі бали для грантової підтримки, галузевий коефіцієнт – ці спеціальності так і не стали фаворитами вступників», – пише освітній сайт.

За підрахунками Education.ua, лише 1-2 людини претендували на бюджетне місце при вступі на спеціальності:

E3 «Хімія»;

E5 «Фізика та астрономія»;

E6 «Прикладна фізика та наноматеріали»;

G3 «Електрична інженерія»;

G8 «Матеріалознавство»;

G9 «Прикладна механіка»;

G10 «Металургія»;

G11 «Машинобудування»;

G14 «Деревообробні та меблеві технології»;

G15 «Технології легкої промисловості»;

H2 «Тваринництво»;

H5 «Водні біоресурси та аквакультура»;

J6 «Авіаційний транспорт».

На думку заступника міністра освіти й науки Михайла Винницького, якого звільнили 8 серпня, низький інтерес вступників до STEM-освіти закладається ще в школі, й тому МОН залучає субвенцію для STEM-лабораторій в школах.