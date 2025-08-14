Правопис прийменників досить складний, тому окремі випадки треба запамʼятати

Слово «наслідок» є іменником, а «внаслідок» – прийменником. І щодо його правопису виникають сумніви.

Як пояснили в Оnlinеcоrrеctоr, згідно з українським правописом, складні прийменники, утворені сполученням одного або двох прийменників із будь-якою частиною мови, пишуться разом.

Отже, правильна відповідь: внаслідок.

Приклад: Внаслідок шквальної зливи у Львові попадали дерева.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.