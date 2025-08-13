Ці хокеїсти не взяли участь у змаганні, а сиділи на лаві запасних гравців

Коли ми говоримо про участь в якій події, часто можна почути вислів «приймати участь» або «брати участь». Зʼясуймо, який з них правильний.

Як пояснили у телеграм-каналі Correctarium, правильний варіант стійкої словосполуки, що означає «бути учасником чого-небудь» – брати участь. «Приймати участь» є калькою з російської – «принимать участие».

Наведемо приклади правильного і неправильного вживання:

️Молодь має активно приймати участь у суспільному житті (неправильно).

Молодь має брати активну участь у суспільному житті (правильно).

️Національна збірна України по футболу прийме участь у чемпіонаті Європи (неправильно).

Національна збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи (правильно).

