Чому не можна казати «болить в області серця» і як замінити цю фразу
Кальки з російської варто замінити українськими відповідниками
Часто в розмовному мовленні можна почути фразу «болі в області серця» або «завдав ударів в область голови». Таке формулювання є неправильним. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium пояснює, як правильно замінити це слово.
Іменник «область» означає адміністративно-територіальну одиницю деяких сучасних чи історичних держав, а в математиці так називають сукупність точок або значень, що мають певні властивості: область визначення, область допустимих значень.
- Коли йдеться про людське тіло, слово «область» казати недоречно. Тут треба говорити так:
- завдав ножових поранень у ділянку (зону) серця, шлунка, грудей;
- болить коло серця, у грудях (під грудьми), у шлунку;
- на рівні серця, грудей, шлунка.
- Неправильно вживати іменник «область» на позначення комплексу знань, уявлень, діяльності тощо. Щоб не наслідувати російську мову, треба обирати одне зі слів: галузь, царина, сфера, поле, нива, лан, терен, ділянка, обсяг, коло.
Наприклад:
- ️дослідження (або студії) в царині (в галузі) політології;
- ️ фахівець у сфері права;
- ️ зреалізувати себе на літературній ниві (літературному лані);
- ️ на теренах народної просвіти;
- ️ знання в ділянці органічної хімії;
- ️ окреслити обсяг етнографії як окремої дисципліни;
- ️ мати своє коло обов’язків.
В українських фразеологізмах слово «область» теж не вживають. Приклади заміни:
- ️отойти в область преданий (воспоминаний) – піти (відійти, канути) в небуття (забуття, непам’ять), стати легендою (казкою), піти за вітром (за водою), податися на безрік, пропасти навіки, піти в безвість, забутися;
- ️вне области разумного – поза межами розумного, поза обсягом розумного;
- ️предпринимать мероприятия в области чего-то – вживати заходів (робити заходи) до чого, коло чого, заходжуватися коло чого;
- в области взаимоотношений – у взаєминах.
