Кальки з російської варто замінити українськими відповідниками

Часто в розмовному мовленні можна почути фразу «болі в області серця» або «завдав ударів в область голови». Таке формулювання є неправильним. Мовознавчий телеграм-канал Correctarium пояснює, як правильно замінити це слово.

Іменник «область» означає адміністративно-територіальну одиницю деяких сучасних чи історичних держав, а в математиці так називають сукупність точок або значень, що мають певні властивості: область визначення, область допустимих значень.

Коли йдеться про людське тіло, слово «область» казати недоречно. Тут треба говорити так:

завдав ножових поранень у ділянку (зону) серця, шлунка, грудей;

серця, шлунка, грудей; болить коло серця, у грудях (під грудьми), у шлунку;

серця, у грудях (під грудьми), у шлунку; на рівні серця, грудей, шлунка.

Неправильно вживати іменник «область» на позначення комплексу знань, уявлень, діяльності тощо. Щоб не наслідувати російську мову, треба обирати одне зі слів: галузь, царина, сфера, поле, нива, лан, терен, ділянка, обсяг, коло.

Наприклад:

️дослідження (або студії) в царині (в галузі) політології;

️ фахівець у сфері права;

️ зреалізувати себе на літературній ниві (літературному лані);

️ на теренах народної просвіти;

️ знання в ділянці органічної хімії;

️ окреслити обсяг етнографії як окремої дисципліни;

️ мати своє коло обов’язків.

В українських фразеологізмах слово «область» теж не вживають. Приклади заміни:

️отойти в область преданий (воспоминаний) – піти (відійти, канути) в небуття (забуття, непам’ять), стати легендою (казкою), піти за вітром (за водою), податися на безрік, пропасти навіки, піти в безвість, забутися;

️вне области разумного – поза межами розумного, поза обсягом розумного;

️предпринимать мероприятия в области чего-то – вживати заходів (робити заходи) до чого, коло чого, заходжуватися коло чого;