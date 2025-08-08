Світло включають чи вмикають: як правильно говорити та писати
Якщо ми хочемо запустити якийсь прилад, коли йдеться про приєднання його до джерела енергії, – вентилятор, комп’ютер, котел опалення – ми його вмикаємо, а не включаємо. І вимикаємо, а не виключаємо.
Як повідомили на сторінці «Мова – ДНК нації», у цьому випадку «включити» і «виключити» – це росіянізми.
Отже, телевізор чи світло вмикають і вимикають.
Відповідно, похідні від цих дієслів іменники будуть «умикач» і «вимикач».
Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!
Мовознавець Анатолій Капелюшний у книжці «Стилістика й редагування» додає, що «виключити» вживається лише у таких випадках:
- усунути зі складу чого-небудь, позбавити чогось;
- зробити щось неможливим.
Наприклад: виключити з університету, виключити з меню.
Про інші складні випадки правопису української мови читайте тут.