Поширена форма вживання є скалькованою з російської мови

Якщо ми хочемо запустити якийсь прилад, коли йдеться про приєднання його до джерела енергії, – вентилятор, комп’ютер, котел опалення – ми його вмикаємо, а не включаємо. І вимикаємо, а не виключаємо.

Як повідомили на сторінці «Мова – ДНК нації», у цьому випадку «включити» і «виключити» – це росіянізми.

Отже, телевізор чи світло вмикають і вимикають.

Відповідно, похідні від цих дієслів іменники будуть «умикач» і «вимикач».

Мовознавець Анатолій Капелюшний у книжці «Стилістика й редагування» додає, що «виключити» вживається лише у таких випадках:

усунути зі складу чого-небудь, позбавити чогось;

зробити щось неможливим.

Наприклад: виключити з університету, виключити з меню.

