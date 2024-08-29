Новий навчальний семестр у вищих навчальних закладах Рівного розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомив директор департаменту освіти і науки в області Петро Коржевський.

«У Рівненській громаді є 33 заклади фахової передвищої та вищої освіти. Станом на сьогодні 20 з них мають власні протирадіаційні укриття, а 13 – уклали договір про користування сховищами інших суб’єктів господарювання. Це означає, що новий семестр у більшості університетів розпочнеться в очному або очно-змішаному форматі», – зазначив Петро Коржевський.

Водночас Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету «Україна» та філія Європейського університету працюватимуть дистанційно.

У червні 2024 року Міносвіти України надало рекомендації організувати початок навчання студентів вищих навчальних закладів раніше ніж зазвичай – у серпні. Втім, за словами Петра Коржевського, у Рівному жоден з університетів не змінив звичний графік, тож новий навчальний семестр традиційно розпочнеться у вересні.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно обирати формат навчання й дати канікул.