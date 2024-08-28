Новий навчальний рік у школах Рівного розпочнеться 2 вересня, а завершиться – 30 червня 2025 року. Про це ZAXID.NET повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

Формат проведення святкової лінійки та першого уроку кожна школа буде затверджувати самостійно. Втім, у цілях безпеки участь учнів в урочистих заходах планують мінімізувати.

«Станом на сьогодні школи Рівного забезпечені 28 найпростішими укриттями, 12 сховищами, а також заключили шість договорів на використання поруд цивільного захисту інших суб’єктів господарювання. Також у гімназії №14 укриття перебуває на стадії будівництва, яке планують завершити в жовтні 2024 року. Тому до кінця робіт розглядаємо можливість використання приміщення іншого навчального закладу, щоб якомога більше дітей залучити до очного формату навчання», – зазначив Віктор Шакирзян.

Сім рівненських шкіл розпочнуть новий навчальний рік у змішаному форматі, а решта – в очному.

Кожний навчальний заклад окремо визначить дати канікул, залежно від ситуації у регіоні. Втім, попередньо осінні канікули триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року, зимові канікули – з 30 грудня 2024 року по 10 січня 2025 року, а весняні канікули – з 24 березня до 30 березня 2025 року.

Додамо, що цьогоріч Кабмін дозволив кожному закладу освіти самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.