Дослідження свідчать про те, що тривалі канікули спричинюють освітні втрати

В Україні триває дискусія щодо теми, коли варто розпочинати навчання у школах. Служба освітнього омбудсмена України опублікувала результати наукових досліджень щодо впливу тривалих канікул на дітей та якість знань.

Американські дослідження свідчать про те, що тривалі літні канікули освітні впливають на освітні втрати учнів (а у США літні канікули тривають 2,5-3 місяці).

«Учень втрачає майже 40% своїх навчальних досягнень з математики та англійської мови за навчальний рік. А протягом 5-річного періоду (тобто за 5 проміжних літніх періодів поспіль) освітні втрати демонструють 52% учнів», – зазначають у статті «Школа закінчилася: роль літа для розуміння нерівності досягнень», на основі досліджень, що охопили майже 18 мільйонів учнів у всіх 50 штатах США.

Вчені Австрії, де літні канікули тривають 2 місяці, встановили, що за час літніх канікул учні забули, як розв’язувати арифметичні задачі та правила орфографії, проте здобули кращі результати в читанні.

«Втрати або здобутки під час літніх канікул залежать від практики та застосування дитиною навичок, соціально-економічного статусу сім’ї (адже більш забезпечені батьки можуть оплатити дитині екскурсії, літні табори, купівлю літератури тощо). Дослідження зазначає, що учні з родин із низьким соціально-економічним статусом мають більші освітні втрати з математики під час літніх канікул, ніж учні з родин із високим. Водночас навички з читання залежать від статі та покращилися за літні канікули в дівчат. Читання практикується як вдома, так і в школі, в той час, як математика та орфографія здебільшого практикуються у шкільних умовах», – пояснюють в Службі освітнього омбудсмена.

Позашкільна освіта зменшує підліткову злочинність, адже у вільний час діти зайняті корисною справою. А влітку деякі гуртки не працюють. Тому діти багато часу проводять з гаджетами або можуть потрапити в небезпечні компанії, поки батьки на роботі.

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Результати дослідження PISA-2022 також підтверджують, що є значний розрив між знаннями школярів, що навчаються у великих містах та в сільській місцевості. Тому влітку під час тривалих канікул освітні втрати цих дітей також лише поглиблюються.

Служба освітнього омбудсмена схиляється до висновку, що варто змінювати підхід до структури навчального року та канікул.