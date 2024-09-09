І батьки, і вчителі висловили думки як на підтримку, так і проти навчання влітку

Суспільні дискусії щодо того, коли розпочинати навчання у школах, спонукали Офіс освітнього омбудсмена України детальніше вивчити цю тему. Урядовці проаналізували аргументи «за» та «проти» батьків та педагогів щодо скорочення літніх канікул і змін початку та завершення навчального року. Результати опублікували на офіційному сайті посадовця.

«Міжнародні наукові дослідження свідчать про суттєві освітні втрати під час довготривалих канікул. Втрати або здобутки учнів під час канікул залежать від соціально-економічного статусу сім’ї (адже більш забезпечені батьки можуть оплатити дитині екскурсії, літні табори, купівлю літератури тощо), статі, місцевості проживання (сільської чи міської). Учні з родин із низьким соціально-економічним статусом мають більші освітні втрати», – зазначає освітній омбудсмен.

В Україні освітні втрати додатково спричинюють заплановані та спонтанні знеструмлення, повітряні тривоги та інші аспекти. Тому посадовці задумуються над суспільним діалогом щодо навчання у червні або серпні усіх класів, крім випускних, та можливості змінювати терміни початку і завершення навчального року залежно від ситуації у регіоні.

Служба освітнього омбудсмена проаналізувала і виокремила головні думки батьків та педагогів.

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Аргументи «за»

за три місяці діти забувають навчальний матеріал, тому це дозволило б зменшити освітні втрати знань та навичок і не витрачати багато часу на повторення попереднього матеріалу;

якщо не буде електропостачання під час навчання влітку учні можуть виконувати домашні завдання впродовж світлового дня;

це допоможе розвантажити навчальний рік, зменшити кількість уроків на щодень;

для тих, хто навчається у дві зміни, – це можливість менше навчатися взимку в темряві;

це забезпечить перебування дітей під наглядом дорослих. Для батьків проблемою є прилаштування дітей на тримісячні літні канікули. Адже відпустка у батьків коротша і не всі мають, з ким залишити дітей. Не всі батьки мають можливість організувати для дитини відпочинок у літніх таборах чи найняти няню на період канікул;

це зменшить ризик потрапляння в небезпечні ситуації, адже діти більше часу будуть зайняті в школі та матимуть менше безперервних канікул.

Деякі батьки пропонують продовжувати навчання у червні, а серпень залишити для відпочинку.

Аргументи «проти»

через зміну клімату діти навчатимуться в спеку, що негативно позначатиметься на здоров’ї та якості освітнього процесу;

це забиратиме в дітей дитинство;

це буде складно для розумової діяльності та психологічного стану дитини, особливо під час воєнного стану, коли діти й так зазнають значного стресу;

частина батьків планують свої відпустки та відпочинок дітей на червень або серпень, тому діти не зможуть відвідувати школу;

літо – це пора для оздоровлення, тому краще, щоб влітку діти проводили більше часу на свіжому повітрі, а не сиділи взимку у квартирі у темряві на довгих канікулах, поки батьки на роботі;

педагогічні працівники також потребують відпочинку та відновлення психологічного стану.

На думку Офісу освітнього омбудсмена, громадам варто надати право самостійно і гнучко ухвалювати такі рішення. Кожна громада повинна підготуватися до таких рішень, проінформувати учасників освітнього процесу про зміни, щоб батьки та педагоги могли врахувати це у своєму графіку відпусток.