Мирослава Пацкана призначили прокурором Закарпатської області 1 липня 2025 року

Керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан розповів про нерухомість своєї родини та сферу торгівлі, в якій працює його дружина Наталія. За словами прокурора, на початку 2025 року вона відкрила в Ужгороді шоурум, в якому продає китайські фабричні речі, а також має посвідчення адвоката.

Як йдеться у публікації Закарпатської обласної прокуратури від 22 липня, у 2021 році після продажу своєї квартири у Києві, Мирослав Пацкан з родиною переїхав у помешкання бабусі своєї дружини Ганни Коширець, де за домовленістю сплачує лише комунальні послуги та використовує паркомісце. Отримані від продажу квартири гроші прокурор інвестував у будівництво житлового будинку, яке наразі триває.

Дружина керівника Закарпатської обласної прокуратури Наталія Пацкан зареєстрована як ФОП та орендує в Ужгороді приміщення під шоурум, площею 30 м2.

«Наталія налагодила контакти з різними китайськими фабриками і через досвідчених баєрів купує китайські фабричні речі для подальшого продажу в своєму магазині. До України їх привозить одна із українських служб доставки. Магазин має сторінку в інстаграмі, де особисто Наталія рекламує одяг та прикраси, які привозяться із Китаю. І саме ці речі та прикраси можна бачити на фото. Ці речі не є оригіналами, тому їхня вартість не потребує декларування», – розповіли в прокуратурі.

Також дружина Мирослава Пацкана має юридичну освіту та посвідчення адвоката, яке отримала після складання кваліфікаційного іспиту. У прокуратурі зазначили, що іспит Наталія Пацкан склала після стажування у відомого адвоката в Ужгороді, до призначення її чоловіка на посаду керівника Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, Мирослава Пацкана призначили прокурором Закарпатської області 1 липня 2025 року.