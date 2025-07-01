Мирослав Пацкан (ліворуч на фото) є братом​​​​​​​ екснардепа та керівника Рахункової палати Валерія Пацкана

Закарпатською обласною прокуратурою керуватиме 39-річний Мирослав Пацкан. Його призначили на посаду 1 липня, повідомили ZAXID.NET у пресслужбі прокуратури.

Мирослав Пацкан є уродженцем села Стеблівка Закарпатської області, освіту здобув в Юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. У 2008-2011 роках працював слідчим прокуратури та заступником прокурора Ужгорода, а наступні 8 років – прокурором Ірпеня та Бородянського району Київської області. У 2016-2019 роках був заступником прокурора Рівненської області, а потім – першим заступником прокурора Житомирської області. Перед призначенням на Закарпаття працював першим заступником керівника Бориспільської окружної прокуратури.

Мирослав Пацкан є братом колишнього нардепа та керівника Рахункової палати Валерія Пацкана. У декларації за 2024 рік прокурор вказав, що заробив понад 1,2 млн грн і не має власного житла.

На новій посаді Мирослав Пацкан замінив Анатолія Ковальчука, який керував прокуратурою на Закарпатті з січня 2023 року. У квітні 2025 року під час обшуків у справі про можливу причетність працівників прокуратури до одержання хабаря, НАБУ вилучило у Ковальчука телефон та готівку.