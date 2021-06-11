Туристичне місто Бодрум розташоване на березі Егейського моря у 300 км від Анталії

Авіакомпанія SkyUp відкриває регулярні рейси у туристичне турецьке місто Бодрум. Рейси стартують з 15 червня, вартість квитка в одну сторону – від 2000 грн.

Як повідомили у прес-службі компанії SkyUp, рейси зі Львова до Бодрума будуть виконуватись двічі на тиждень: щовівторка й щоп’ятниці. Польоти стартують у вівторок, 15 червня, вартість квитка в одну сторону стартує від 2000 грн.

Нагадаємо, що українська лоукост-авіакомпанія SkyUp уже літає зі Львова до Стамбула.

Щоб потрапити на територію Туреччини, необхідно надати довідку англійською мовою про негативний результат ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Ці вимоги не поширюються на дітей до 6 років, а також на транзитних пасажирів, які прямують через аеропорти Туреччини в інші країни. Альтернативою до ПЛР-тесту може бути негативний експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до вильоту або ж сертифікат про вакцинацію.

Місто Бодрум на півночі затоки Гекова (Егейське море) навпроти грецького острова Кос, приблизно за 300 км на захід від Анталії. Бодрум вважається одним із найпопулярніших місць Туреччини для морського відпочинку.