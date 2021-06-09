Рейси почнуть виконувати з 4 липня

Українська лоукост-компанія SkyUp відкриває прямий рейс зі Львова в столицю Азербайджану – Баку. Квитки можна придбати на сайті перевізника.

Як повідомляє Avianews.com, рейси почнуть виконувати з 4 липня раз на тиждень – у неділю зі Львова й в понеділок із Баку. Зі Львова літак вирушатиме о 22:50 та прибуватиме в Баку о 3:25. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 4:25 та прибуватиме у Львів о 7:20.

Квитки в системі бронювання доступні до 4 жовтня. Їх вартість починається від 3258 грн у одну сторону. В тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.

Зазначимо, що Азербайджан закритий для українських туристів, однак авіаперевізник сподівається, що прямим рейсом користуватимуться азербайджанській туристи, які захожуть відпочити на курортах Львівської області.