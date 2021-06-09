SkyUp відкриває прямі рейси зі Львова в Баку
Вартість починається від 3258 грн у одну сторону
Українська лоукост-компанія SkyUp відкриває прямий рейс зі Львова в столицю Азербайджану – Баку. Квитки можна придбати на сайті перевізника.
Як повідомляє Avianews.com, рейси почнуть виконувати з 4 липня раз на тиждень – у неділю зі Львова й в понеділок із Баку. Зі Львова літак вирушатиме о 22:50 та прибуватиме в Баку о 3:25. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 4:25 та прибуватиме у Львів о 7:20.
Квитки в системі бронювання доступні до 4 жовтня. Їх вартість починається від 3258 грн у одну сторону. В тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.
Зазначимо, що Азербайджан закритий для українських туристів, однак авіаперевізник сподівається, що прямим рейсом користуватимуться азербайджанській туристи, які захожуть відпочити на курортах Львівської області.
Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, а також має внутрішні маршрути Україною.