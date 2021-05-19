Рейси Львів - Ларнака мали стартувати з 27 травня

Українська лоукост-компанія SkyUp скасувала прямий рейс зі Львова на Кіпр. Рейси мали стартувати 27 травня.

Як повідомляє Lowcost Avia, в системі бронювання квитків на сайті SkyUp відсутній рейс Львів – Ларнака, анонсований раніше. Раніше авіакомпанія вже скасувала рейс Львів – Братислава. Пасажирам скасованих рейсів повернуть повну вартість авіаквитків на баланс в особистий кабінет на сайті SkyUp. За ці кошти можна буде придбати квитки на будь-який інший рейс авіакомпанії. Щоб повернути гроші на карту необхідно оформити заявку на сайті авіакомпанії.

Крім цього, SkyUp скасувала ще чотири рейси з Запоріжжя, зокрема до Одеси, Львова, Барселони і Ларнаки. Раніше Державіаслужба, за зверненням перевізника, анулювала SkyUp права на польоти зі Львова до Мюнхена, Штутгарта, Братислави, Амстердама та Праги.

Додамо, що зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Болгарію, ОАЕ, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, а також має внутрішні маршрути Україною.