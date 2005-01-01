Новий статут Львова офіційно зареєстрували

Управління юстиції у Львівській області зареєструвало новий статут територіальної громади Львова. Свідоцтво про реєстрацію статуту під час апаратної наради 27 грудня вручив міському голові Львова голова управління юстиції Ярослав Жукровський.

«7 грудня під час сесії Львівської міськради ми прийняли ухвалу про новий статут Львова. Епопея зі статутом має довгий період. Але зараз маємо повну підтримку управління юстиції», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

«Сім років Львів чекав на статут територіальної громади. Управління юстиції розглянуло статут, і сьогодні ми здійснили державну реєстрацію статуту Львова. Сьогодні історичний день для Львова і я тішусь, що можу передати свідоцтво про державну реєстрацію статуту міському голові Львова», – наголосив Ярослав Жукровський під час урочистого вручення статуту.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради прийняли 7 грудня новий статут міста. Статут Львова є основним документом міста, в якому описані повноваження органів влади, права і обов'язки мешканців міста та способи їх долучення до управління містом. На відміну від попереднього статуту, прийнятого у 2002 році, тут також є детальний опис того, як мають звітувати перед мешканцями мер та депутати ЛМР.

Загалом статут Львова має вищу юридичну силу з-поміж всіх інших актів, виданих ЛМР, міським головою чи іншими органами і посадовими особами міста.