Новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич у середу, 20 грудня, звільнив керівництво Польського телебачення (TVP), Польського радіо і Польського агентства преси (PAP) і спостережні ради цих медіа. Він також призначив новий склад спостережних рад цих ЗМІ, які призначили ради правління польських суспільних ЗМІ. Про це повідомляє RMF24.

Цьому передувало голосування у вівторок, 19 грудня, в польському Сеймі, який ухвалив резолюцію про необхідність відновлення неупередженої роботи суспільних мовників країни. Підтримали рішення 244 депутати правлячої більшості. Проти були 84 депутати, 16 утрималися, а понад сто депутатів PiS не взяли участі в голосуванні.

У резолюції зазначається, що за дві парламентські каденції попередньої влади суспільні ЗМІ «втратили свою місію і роль», визначену як право і суспільну потребу щодо доступу до неупередженої інформації, і стали знаряддям сіяння пропаганди партією Ярослава Качинського й урядом PiS, повідомляє «Укрінформ».

У документі вказується, що нижня палата парламенту закликає Міністерство держмайна, яке здійснює контроль над цими суспільними ЗМІ, виправити ситуацію. Зокрема, Сейм зобов’язав міністерство «негайно здійснити законодавчі кроки, які гарантуватимуть тривале відновлення стану (функціонування ЗМІ – ред.), у відповідності конституції».

Після 11:00 у середу сигнали TVP Info, TVP1, TVP3 і TVP World були вимкнені. Також не працював сайт телеканалу TVP Info. У головному офісі Telewizja Polska з'явився новий голова наглядової ради TVP.

Зауважимо, що ухвалена резолюція викликала протест в опозиційної партії «Право і Справедливість» (PiS), яка вирішила особисто захищати незалежність суспільних ЗМІ, зокрема, чергуючи цілодобово депутатськими групами в TVP.

Президент Польщі Анджей Дуда у соцмережі Х звернувся до прем'єра Дональда Туска і закликав його поважати «польський правовий порядок».

«Політична мета не може бути виправданням порушення конституційних принципів та закону. Тому у зв'язку із сьогоднішніми діями міністра культури щодо державних ЗМІ я закликаю прем'єр-міністра Дональда Туска і Раду міністрів поважати польський правовий порядок», – написав він.

Своєю чергою, нещодавно призначений на посаду прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь заявив, що дії його команди якраз і спрямовані на «відновлення правового порядку та загальнопристойної поведінки в суспільному житті».

«Ви можете розраховувати на нашу рішучість і залізну послідовність у цьому питанні», – зазначив він.

Додамо, що після свого приходу до влади в 2015 році PiS змінила польський закон про засоби масової інформації та створила регулятора ЗМІ, який міг звільняти правління та наповнювати державні ЗМІ журналістами, які симпатизують політиці партії. За каденцій попереднього уряду Польща опустилася з 18 на 57 місце у світовому індексі свободи преси, уточняє «Європейська правда».