Для деяких категорій громадян залишаються чинними старі правила для сплати військового збору

Закон № 11416-д «Про особливості оподаткування на час воєнного стану» передбачає зростання ставки військового збору з 1,5 до 5%. Проте за новою ставкою оподатковуватимуться доходи не всіх громадян.

У новому законі про підвищення податків є винятки щодо підвищення ставки військового збору. Деякі категорії громадян і надалі сплачуватимуть лише 1,5% збору від своїх доходів.

Ідеться про військовослужбовців і працівників:

Збройних Сил України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби України;

Управління державної охорони України;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

Державної спеціальної служби транспорту.

Додамо, що військовий збір представники цих категорій сплачують із середнього заробітку – зарплати. З грошового забезпечення тих військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в бойових діях в умовах воєнного стану, військовий збір не вираховується.

Отже, для військовослужбовців залишаються чинними попередні правила зі сплати військового збору.

Що таке військовий збір

Поняття військового збору з’явилося в Україні в 2014 році. Цей збір сплачується від доходів фізосіб і має бути спрямований на потреби ЗСУ. Військовий збір стягується майже з усіх доходів.