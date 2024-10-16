Новий закон про податки: для кого військовий збір не підвищать
Закон № 11416-д «Про особливості оподаткування на час воєнного стану» передбачає зростання ставки військового збору з 1,5 до 5%. Проте за новою ставкою оподатковуватимуться доходи не всіх громадян.
У новому законі про підвищення податків є винятки щодо підвищення ставки військового збору. Деякі категорії громадян і надалі сплачуватимуть лише 1,5% збору від своїх доходів.
Ідеться про військовослужбовців і працівників:
- Збройних Сил України;
- Служби безпеки України;
- Служби зовнішньої розвідки України;
- Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Національної гвардії України;
- Державної прикордонної служби України;
- Управління державної охорони України;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
- Державної спеціальної служби транспорту.
Додамо, що військовий збір представники цих категорій сплачують із середнього заробітку – зарплати. З грошового забезпечення тих військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в бойових діях в умовах воєнного стану, військовий збір не вираховується.
Отже, для військовослужбовців залишаються чинними попередні правила зі сплати військового збору.
Що таке військовий збір
Поняття військового збору з’явилося в Україні в 2014 році. Цей збір сплачується від доходів фізосіб і має бути спрямований на потреби ЗСУ. Військовий збір стягується майже з усіх доходів.