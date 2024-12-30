Гранатовий торт. Десерт дня на Новий рік0
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Гранатовий торт – ідеальний вибір для новорічного столу. Цей десерт поєднує в собі ніжний бісквіт, соковиті гранатові зерна та кремову текстуру, створюючи унікальну і гармонійну композицію смаків. Цей торт стане справжньою прикрасою святкового столу та приємним завершенням новорічної вечері. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
У мисці збийте цукор, яйця та ванільний цукор. Додайте 250 г розм’якшеного масла і збивайте далі до однорідності.
У кефір додайте гранатовий сік, вилийте до яєчної маси і перемішайте. У суміш насипте просіяне з розпушувачем борошно і добре збийте, щоб не було грудочок.
Форму застеліть пергаментом, змастіть олією і налийте тісто. Запікайте у духовці, розігрітій до 180°С, 50 хвилин.
Для крему ретельно збийте 50 г масла, сир маскарпоне і цукрову пудру.
Готовий корж розріжте навпіл горизонтально, змажте половинки кремом і з’єднайте. Обмастіть верх і боки торта кремом. По краю прикрасьте гранатовими зернами. Покладіть у холодильник на кілька годин, щоб коржі встигли просочитися кремом.