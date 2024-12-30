Гранатовий торт – ідеальний вибір для новорічного столу. Цей десерт поєднує в собі ніжний бісквіт, соковиті гранатові зерна та кремову текстуру, створюючи унікальну і гармонійну композицію смаків. Цей торт стане справжньою прикрасою святкового столу та приємним завершенням новорічної вечері. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 250 г;

кефір – 250 мл;

масло вершкове 73% – 250 г;

цукор – 300 г;

сир маскарпоне – 450 г;

яйця курячі – 3 шт.;

цукрова пудра – 200 г;

гранат – 1 шт.4

гранатовий сік – 70 г;

цукор ванільний – 10 г;

розпушувач – 12 г;

олія соняшникова – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У мисці збийте цукор, яйця та ванільний цукор. Додайте 250 г розм’якшеного масла і збивайте далі до однорідності.

У кефір додайте гранатовий сік, вилийте до яєчної маси і перемішайте. У суміш насипте просіяне з розпушувачем борошно і добре збийте, щоб не було грудочок.

Форму застеліть пергаментом, змастіть олією і налийте тісто. Запікайте у духовці, розігрітій до 180°С, 50 хвилин.

Для крему ретельно збийте 50 г масла, сир маскарпоне і цукрову пудру.

Готовий корж розріжте навпіл горизонтально, змажте половинки кремом і з’єднайте. Обмастіть верх і боки торта кремом. По краю прикрасьте гранатовими зернами. Покладіть у холодильник на кілька годин, щоб коржі встигли просочитися кремом.