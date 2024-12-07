Пиріг «Різдвяна зірка». Рецепт дня0
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«Різдвяна зірка» – це ароматна, красива різдвяна випічка, яку можна робити із різноманітними начинками. Вона стане прикрасою кожного святкового столу, адже не потребує особливих вмінь для приготування, пише Сookpad.
Інгредієнти:
- борошно – 500 г;
- тепле молоко – 180 мл;
- сухі дріжджі – 7 г (або пресовані – 20 г);
- цукор – 70 г;
- яйця – 2 шт.;
- вершкове масло – 30 г;
- дрібка солі;
- макова начинка (шоколадна паста, джем, цукор з корицею та маслом) – 250-300 г.
Спосіб приготування:
Готуємо тісто. У тепле молоко додаємо дріжді, ложку цукру і ложку борошна. Залишаємо на 5-10 хв. Змішуємо борошно з цукром, сіллю, розбиваємо яйця і вливаємо опару. Замішуємо тісто. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовій печі і даємо вистигнути. Вливаємо в тісто. Замішуємо пружне еластичне тісто, щоб не липло до рук. Залишаємо на 1 годину в теплому місці. Накриваємо посудину.
Ділимо тісто на чотири частини, кожну розкачуємо, перемащуємо начинкою і ставимо одне на одне. Останній корж не перемащуємо. Рівняємо, щоб коло вийшло рівненьке. Ставимо по центрі склянку і тісто по краях розрізаємо на рівні 16 частин. Беремо дві і скручуємо між собою назовні 2-3 рази.
Розігріваємо духовку до 170°С. Пиріг змащуємо яйцем і випікаємо 25 хв.
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