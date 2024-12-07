«Різдвяна зірка» – це ароматна, красива різдвяна випічка, яку можна робити із різноманітними начинками. Вона стане прикрасою кожного святкового столу, адже не потребує особливих вмінь для приготування, пише Сookpad.

Інгредієнти:

борошно – 500 г;

тепле молоко – 180 мл;

сухі дріжджі – 7 г ( або пресовані – 20 г);

або пресовані – 20 г); цукор – 70 г;

яйця – 2 шт.;

шт.; вершкове масло – 30 г;

дрібка солі;

солі; макова начинка (шоколадна паста, джем, цукор з корицею та маслом) – 250-300 г.

Спосіб приготування:

Готуємо тісто. У тепле молоко додаємо дріжді, ложку цукру і ложку борошна. Залишаємо на 5-10 хв. Змішуємо борошно з цукром, сіллю, розбиваємо яйця і вливаємо опару. Замішуємо тісто. Розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовій печі і даємо вистигнути. Вливаємо в тісто. Замішуємо пружне еластичне тісто, щоб не липло до рук. Залишаємо на 1 годину в теплому місці. Накриваємо посудину.

Ділимо тісто на чотири частини, кожну розкачуємо, перемащуємо начинкою і ставимо одне на одне. Останній корж не перемащуємо. Рівняємо, щоб коло вийшло рівненьке. Ставимо по центрі склянку і тісто по краях розрізаємо на рівні 16 частин. Беремо дві і скручуємо між собою назовні 2-3 рази.

Розігріваємо духовку до 170°С. Пиріг змащуємо яйцем і випікаємо 25 хв.

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