За останні місяці багато українців у Telegram чи WhatsApp отримали пропозиції щодо легких заробітків: необхідно лише ставити лайки до відео в ТікТок чи YouTube, оцінювати ресторани та готелі в Google Maps або вподобати пісні на Spotify. Якщо людина зацікавилась цією пропозицією, шахраї кидають посилання на відео, музику, готелі чи ресторани і просять виконувати інструкції.

Схема проста – поставити вподобайку, прокоментувати, надіслати після цього підтверджувальний скриншот і отримати 100 гривень за три виконані завдання. Загалом пропонують заробіток від 800 до 3000 гривень у день. Здавалося б, що це не робота, а мрія.

Проте «працювати» доведеться на шахраїв. Перші зароблені легкі гроші справді можна отримати на карту, але це лише приманка. Далі шахраї попросять перерахувати певну суму їм. Згодом вони обіцяють повернути їх разом із «заробленими» грошима за виконані завдання.

Спочатку дійсно все так і відбувається. Далі схема повторюється, але ставки підвищуються й вони просять вже більшу суму. Людина її надсилає і втрачаєте зв’язок із «роботодавцем».

Як вберегтися під подібної схеми шахрайства?

Не реагуйте на пропозиції щодо подібної онлайн-роботи. Такі пропозиції можуть надходити через різні месенджери із закордонних номерів, що починаються на +1,+8, +6 тощо;

не вкладайте (не надсилайте) власні гроші за роботу в інтернеті. У більшості випадків – це пропозиції від шахраїв;

будьте уважними до легких заробітків;

не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу.

Є й інший варіант легкого заробітку в інтернеті від шахраїв, де взагалі не потрібно нічого робити, достатньо надіслати суму коштів і чекати на її подвоєння.

Людина отримує пропозицію переказати певну суму грошей з можливістю отримати вдвічі більше. Наприклад, спочатку попросять надіслати 100 гривень, натомість шахраї переказують 200 гривень. Однак наступна сума внеску почне збільшуватися, водночас подвоєних грошей так і не відправлять. Здається, це проста схема, в яку майже ніхто не повірить, але, на жаль, є випадки, коли люди потрапляють до цієї пастки.

Шахрайські інтернет-магазини

Шахраї створюють сайти та сторінки інтернет-магазинів у соцмережах, наприклад, в Instagram. Щоб отримати гроші від покупців, пропонують товари за низькими цінами, які потім не відправляють.

Пам’ятайте! Шахраї можуть створювати ілюзію роботи справжнього магазину:

швидко відповідати на повідомлення;

допомагати підібрати розмір;

консультувати щодо характеристик товару;

обіцяти швидку доставку.

Лайфхаки безпечних онлайн-покупок

Користуйтеся віртуальною карткою для онлайн-покупок. Перераховуйте на неї тільки необхідну для покупки суму.

Остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити якісні речі за мінімальними цінами.

Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Перевірте безкоштовно сайт онлайн-магазину на шахрайство на сервісі CheckMyLink.

Важливо! Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки сайту на шахрайство, дотримуйтеся наступних правил.

Тримайте в секреті:

тризначний номер на звороті картки;

коди банків та мобільних операторів;

паролі до інтернет-банкінгу.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції.

Більше інформації про правила платіжної безпеки – на сайті #ШахрайГудбай.

Цю публікацію підготував Національний банк України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (раніше Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору»). Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.