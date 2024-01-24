На Хмельниччині судитимуть 27-річного чоловіка, який виманив у матері загиблого військового близько 300 тис. грн. Гроші він просив то на «лікування» своєї матері, то на купівлю військового спорядження. Обман жінка викрила, коли випадково побачила шахрая на вулиці, хоча він раніше їй казав, шо начебто перебуває на війні.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, у лютому минулого року 27-річний мешканець Красилова дізнався із соцмереж, що у його знайомої загинув син-військовослужбовець у зоні бойових дій.

«Усвідомлюючи, що їй від держави надходитимуть грошові виплати, вирішив зіграти на почуттях матері. Спочатку повідомив, що у нього тяжко хвора мама і терміново потрібні кошти на лікування. Жінка поспівчувала обвинуваченому та перерахувала необхідну суму. В подальшому чоловік просив гроші вже на поховання. А потім вигадав, що перебуває в зоні ведення бойових дій і вкрай необхідно придбати військове спорядження, автомобіль та інші побутові речі», – йдеться у повідомленні.

Всього вона перерахувала шахраю понад 300 тис. грн. Через деякий час жінка побачила чоловіка у місті. Зрозумівши, що її ошукали, вона звернулась в поліцію. Як виявилось, обвинувачений і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Наразі досудове розслідування цієї справи вже завершене, матеріали спрямували до суду. Чоловікові інкримінують порушення ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство), йому загрожує мінімум 51 тис. грн штрафу, а максимально – три роки тюрми.