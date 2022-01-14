Олександра Назарова та Максим Нікітін є найдосвідченішими в українській збірній

У Таллінні (Естонія) триває чемпіонат з Європи по фігурному катанню. У танцях на льоду Україна цього року має відразу двох представників. Завдяки тому, що на останньому ЧЄ у 2020 році (у 2021 турнір не проводився) танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли 10-те місце, змогу виступити отримали і віце-чемпіони Марія Голубцова й Кирило Бєлоброва. Для учнів Марії Тумановської-Чайки це не лише дебют на європейській першості, але і перший сезон серед дорослих спортсменів.

Дебютантам вдалося кваліфікуватись до довільного танцю, тож глядачі побачать їх також 15 січня, коли танцюристи розіграють нагороди. Марія Голубцова й Кирило Бєлобров після ритм-танцю сімнадцяті.

Чемпіони України у танцях на льоду Олександра Назарова та Максим Нікітін після ритм-танцю займають дванадцяте місце.

Назарова та Нікітін є єдиними члена української збірної, які уже брали участь у Олімпійських іграх (2018), а чемпіонат Європи-2022 для них став п'ятим. Їх найкращим результатом є 9-те місце, яке вони посіли у 2017 році.

Дебютанти у змаганнях спортивних пар Софія Голіченко та Артем Даренський завершили чемпіонат на 15-му місці. Спортсмени назвали участь у чемпіонаті «важливим досвідом».

Вперше Україна не була представлена у жіночому одиночному катанні. Річ у тім, що чемпіонка України Анастасія Шаботова знялася зі змагань за станом здоров'я. ЇЇ перед самим чемпіонатом замінила Марія Андрійчук. Але і вона не вийшла на лід, отримавши позитивний тест на коронавірус.

Загалом чемпіонат не дорахувався багатьох відомих фігуристів.

Зокрема, через поширення коронавірусу вирішили не ризикувати перед Олімпійськими іграми головні претенденти на «золото» у танцях – французи Ґабріелла Пападакіс та Ґійом Сізерон. Таке ж рішення прийняла італійська спортивна пара Ніколь Делла Моніка та Маттео Ґуарізе, які з року в рік зупиняються за крок до медалей.

Також з турніру знялися всі представники збірної Ізраїлю, в тому числі киянин Олексій Биченко, володар європейського «срібла» 2016 року. Не вийдуть на лід призери минулих ЧЄ росіянин Міхаїл Коляда та італієць Маттео Ріццо.

Нагадаємо, 14 січня ввечері визначаться переможці серед чоловіків. Українець Іван Шмуратко після короткої програми посідає 8-ме місце.