Тімоті ЛеДюк виступає в парі з Ешлі Кейн-Гріббл

Американський фігурист Тімоті ЛеДюк стане першим небінарним учасником зимової Олімпіади. Він виступить у парному катанні разом з Ешлі Кейн-Гріббл.

31-річний фігурист також став першим небінарним спортсменом, якому вдалося здобути перемогу над чемпіоном США з фігурного катання.

У 2019 році, коли пара вперше стала чемпіонами США, ЛеДюк став першим відкритим геєм, який отримав «золото» у змаганнях спортивних пар. А минулого року спортсмен оголосив, що є небінарною особою.

«Я сподіваюся, що коли люди бачать мою історію, вони не казатимуть: "О, Тімоті – перша небінарна людина, яка досягла такого успіху в спорті". Ми завжди були у спорті, ми завжди були частиною спорту. Просто ми не завжди могли бути відкритими», – цитує спортсмена CNN.

Небінарні люди – ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю. Небінарність не має стосунку до трансгендерності та до зміни статі. Згідно з правилами, на табло, де показують оцінки за елементи програм ЛеДюк буде названий чоловіком.

Звичайно, поїздка першого небінарного спортсмена не змогла не викликати реакції у суспільстві. Більшість підтримала ЛеДюка, проте не обійшлося і без прикрих образ. Так, російський тренер, призер Олімпійських ігор у танцях на льоду Олександр Жулін назвав Тімоті ЛеДюка «виродком». Тепер варто очікувати реакції Міжнародної спілки ковзанярів на таку скандальну заяву.

Нагадаємо, у 2021-му, на літній олімпіаді в Токіо, вперше взяла участь трансгендерна особа. Це була представниця Нової Зеландіїу важкій атлетиці Лорел Габбард (в минулому – Гевін Габбард).