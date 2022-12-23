Регулятор бачить ознаки дискримінації споживачів в діях обленерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) позапланово перевірить низку обленерго у західних областях через скарги споживачів. Таке рішення комісія ухвалила 20 грудня, зазанчено на сайті регулятора.

Ідеться про «Львівобленерго», «Волиньобленерго», «Закарпаттяобленерго», «Тернопільобленерго», «Хмельницькобленерго» і «Чернівціобленерго».

Підставою для проведення перевірок стали численні звернення побутових споживачів про недотримання операторами систем розподілу графіків відключень від електропостачання.

У повідомленні регулятора зазначено, що скарги надходили на нерівномірні (несправедливі) відключення: «споживачі вказують, що оператори системи розподілу відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають».

Також споживачі скаржились на невідповідність графіків відключення реальним відімкненням електроенергії та на відсутність актуальних повідомлень на сайтах обленерго.

«В діях обленерго вбачаються ознаки порушення вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Кодексу систем розподілу та недотримання Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. Відповідно до вимог законодавства, при застосуванні аварійного розвантаження оператор не повинен допускати дискримінацію між користувачами та має забезпечувати максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами», – кажуть в Комісії.

Окрім операторів у західних областях, НКРЕКП перевірить також підприємства «Вінницяобленерго», «ДТЕК Київські електромережі», ДТЕК «Київські регіональні електромережі», «ДТЕК Одеські електромережі», «Черкасиобленерго» та «Полтаваобленерго».

Найбільше скарг на оператора системи розподілу надійшло від мешканців Полтавщини – 19, Києва і області – по 14, Одеси – 5. У західних областях ідеться про 1-2 скарги.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що найбільше відключень електроенергії – у у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій, Київській, Житомирській областях і в Києві.

«Навіть якщо немає масованих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем. Майже щодня у різних регіонах є обстріли, є ракетні атаки, атаки дронами. Майже щодня бувають влучання в енергооб’єкти. Через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти всім у системі. Дуже важко дається й відновлення», – сказав Володимир Зеленський.