У рамках програму обміну лампочок українці вже отримали понад 7 млн LED-ламп

З 25 лютого у селах України почне діяти програма Європейського Союзу та українського уряду з обміну ламп розжарювання на енергоефективні світлодіодні, повідомила в четвер, 23 лютого, прес-служба Міністерства економіки.

Починаючи з найближчої суботи, програма почне діяти в 23 тисячах населених пунктів по всій країні. Обміняти лампи зможуть навіть жителі прифронтових населених пунктів Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Загалом по селах для обміну буде доступно 6,6 млн світлодіодних ламп, сказано в повідомленні.

Попередньо замовити лампи можна через застосунок «Дія», якщо відділення «Укрпошти» присутні у списку доступних відділень. А для тих, хто не має «Дії», потрібен паспорт, ідентифікаційний код та лампи старого зразка для обміну. Кожна людина може обміняти до 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних ламп.

У Міністерстві економіки зауважили, що за неповний місяць від запуску програми українці вже обміняли понад 7 млн ламп.

Програму обміну ламп реалізують Міністерство економіки, Міністерство цифрової трансформації та «Укрпошта» за підтримки Європейського Союзу. Її розробили для підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергії у пікові години.

Обласні центри, великі міста та містечка по всій Україні вже отримали 10 мільйонів енергоефективних ламп. Найактивніше обміни відбувалися в Київській (910 тис.), Львівській (610 тис.), Дніпропетровській (735 тис.), Вінницькій (421 тис.), Одеській (400 тис.), Харківській (395 тис.), Черкаській (270 тис.) та Хмельницькій (268 тис.) областях.

Програма фінансується Європейським Союзом та має на меті забезпечити Україну 35 мільйонами світлодіодних ламп. Франція також долучилася до реалізації програми, профінансувавши додаткові 5 мільйонів ламп.

В тестовому режимі обмін лампочок запустили 11 січня, а повноцінно програма запрацювала з 16 січня.