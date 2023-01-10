Кожен українець зможе обміняти 5 ламп

Із 16 січня в Україні стартує обмін старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Про це під час засідання уряду 10 січня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього, орієнтовно за два тижні, проект у звичному режимі запрацює на всій території України.

Кожен зможе подати заявку через «Дію», а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені «Укрпошти».

«Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн», – сказав Денис Шмигаль.

Зазначимо, що в уряді не уточнили, які п’ять регіонів першими отримають LED-лампи для обміну.