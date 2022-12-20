Лапочки можна буде отримати у відділеннях «Укрпошти»

З 1 січня 2023 року, у рамках Державної програми із безплатної заміни населенню 50 мільйонів застарілих ламп розжарювання на нові світлодіодні, одна особа зможе обміняти п'ять лампочок. Про це повідомила перша віце-прем'єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко під час інформаційного телемарафону.

Лапочки можна буде отримати у відділеннях «Укрпошти».

«Програма буде стартувати з нового року. Це означає, що люди віком від 18 років можуть прийти до «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім прийти до відділення «Укрпошти»», – сказала перша віце-прем'єр-міністерка.

«Одна людина може замінити п'ять таких лампочок», – додала вона.

За словами чиновниці, програма матиме достатні часові рамки, щоб кожен бажаючий зміг поміняти лампочки.

«Ми зробимо програму достатньо довгою, щоб всі громадяни України, які мають бажання замінити ці лампочки, могли реалізувати цю можливість. Точно січень, лютий, березень», - сказала вона.

Зазначимо, що Європейський Союз збирається профінансувати придбання близько 30 млн світлодіодних лампочок для України.

Раніше Президент України Володимир Зеленський на міжнародній конференції «Солідарність з українським народом» заявив, що дефіцит енергосистеми України могли б суттєво перекрити 50 млн LED-ламп, придбання яких можуть профінансувати міжнародні партнери.