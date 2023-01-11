Сервіс «Дія» відкрив запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових енергоощадних. Про це повідомляє прес-служба «Дії».

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням. При цьому на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії – користуватися більш економними лампами.

«За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі», – йдеться у повідомленні.

Умови участі в тестуванні:

18+ років;

мати РНОКПП (податковий номер);

раніше не отримувати лампочки на Укрпошті.

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

На першому етапі планують замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього, орієнтовно за два тижні, проект у звичному режимі запрацює на всій території України.