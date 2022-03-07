Найбільш небезпечні місця у багатоповерховому будинку – перший, другий і третій поверхи

Попри обіцянку не шкодити мирному населенню росіяни з першого дня війни продовжують обстрілювати житлові квартали та соціальну інфраструктуру. Уже знищено 202 школи, 34 лікарні і понад 1500 житлових будинків, загинули сотні цивільних.

ZAXID.NET зібрав поради, як підготувати будинок до обстрілів, як діяти під час бомбардування та де найкраще ховатися.

Превентивні заходи

Під час вибухів особливу небезпеку несуть гострі уламки скла із вікон, тому варто подбати в першу чергу про них. Проклейте зсередини вікна скотчем (звичайним, малярським чи хоча б паперовим) – спочатку навхрест, а потім додайте ще кілька смужок. Чим більша площа вікна, тим більше проклеювань. Найкраще взагалі наклеїти прозору ПВХ-плівку на все скло. За можливості проклеюйте не тільки внутрішню, а й зовнішню сторону вікна. Вікна також можна захистити великими меблями, диванними подушками, мішками з піском.

У темну пору доби варто вимикати світло для кращого маскування.

Знайти укриття та перевірити його теж варто завчасно, щоб у випадку тривоги точно знати, куди йти. Наприклад, не всі підвали багатоповерхівок, позначені як можливі укриття, насправді є для цього придатними.

Підвал приватного будинку варто має бути обладнаний, як мінімум, електропостачанням. Бажано також подбати про водопостачання, а також про доступ свіжого повітря.

Снаряд (ракету) можна помітити завчасно та зреагувати: залп реактивної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на обрії, а вдень – димні сліди ракет. Можна організувати постійне стеження та тримати в полі зору споруди, які можна використати як укриття. Після сигналу спостерігача є декілька секунд, щоб сховатись.

Що робити після сирени

Після сповіщення про повітряну тривогу треба вимкнути світло, газ, воду. Якщо є – від’єднати газовий балон, спустити тиск і покласти в безпечне місце. Далі пройдіть у найближче укриття. У жодному разі не можна користуватися ліфтом.

З собою в укриття варто взяти суху їжу щонайменше на дві доби, воду (3 літри на людину), телефон з павербенком, ліхтарик. Бажано мати свисток для подачі сигналів. Якщо спускаєтеся до сховища з дітьми, то потрібні змінні та теплі речі, медикаменти, засоби гігієни, іграшки. Якщо спускаєтесь з домашніми тваринами, не забудьте їхні документи, миску, воду та запас корму на кілька днів.

В укритті варто обирати місце в кутку між несучими стінами біля дверей та вікон, щоб можна було швидко вискочити, якщо снаряд потрапить у будівлю.

Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна позицій. Якщо снаряд потрапив у будівлю, не розбирайте завали самостійно, чекайте фахівців та представників аварійно-рятувальної служби. Спробуйте подати сигнал назовні – подзвонити чи просто покричати.

Якщо ви вийшли з будівлі і побачили поруч небезпечну зону, яка може обвалитися, – перейдіть до несучих стін будівлі, розташуйтесь в проймі та чекайте на допомогу.

Де ховатися від обстрілів у будинку

Найбільш небезпечні місця у багатоповерховому будинку – перший, другий і третій поверхи (адже є загроза потрапляння куль при обстрілах), останній поверх (небезпечний при повітряній тривозі). У панельних будинках не варто ховатися у підвалі – є небезпека опинитись під завалами, сучасні ж багатоповерхівки мають міцніші конструкції.

Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіаційного нальоту не залишайтесь у під’їздах, під арками та на сходових клітках. Також небезпечно ховатись біля автомобільної техніки, заправок і під стінами будинків легких конструкцій. Це неміцні об’єкти, тому ви можете опинитись під завалами чи травмуватись.

Як укриття в багатоквартирних будинках часто використовують підземні паркінги або підвали, у приватних – підвали або погреби.

Якщо ви залишились у квартирі, найкраще сховатися у ванній кімнаті, якщо в ній немає газового котла, або за мінімум двома глухими стінами (наприклад, у коридорі) – якщо перша зруйнується, то друга захистить вас від уламків та скла. Якщо це неможливо, треба лягти на підлогу та прикритись предметами, що зможуть захистити від уламків та куль. Тримайтеся подалі від вікон та ближче до несучих стін.

За матеріалами НВ, Міноборони, «Чесно», СБУ, «Зміст», «УП. Життя»