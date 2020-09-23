Екс-мерку Слов'янська Нелю Штепу обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створенні терористичної групи

Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, офіційно стала кандидаткою на посаду мера Слов’янська, що на Донеччині. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши посвідчення кандидата.

«Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від Партії Миру та Розвитку! Нас з вами чекає перемога!», –написала вона російською мовою у підписі до опублікованого посвідчення.

На сторінці партії, від якої балотується Штепа, зазначено, що Слов'янська виборча територіальна комісія зареєструвала Штепу як кандидата на пост мера Слов'янська від Партії миру і розвитку 21 вересня. Ще 38 кандидатів від цієї політсили йдуть у депутати.

Неля Штепа очолювала Слов’янську міськраду, що у Донецькій області, протягом 2010-2014 років. Вона, окрім низки скандальних заяв за часів своєї роботи в міській раді Слов'янська, стала відомою під час окупації міста проросійськими бойовиками навесні 2014 року. Тоді екс-мерка перед телекамерами озвучувала заяви антиукраїнського змісту та сприяла окупації. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю ​для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічне ув'язнення. Суд у справі Штепи досі триває.

20 вересня 2017 року екс-мерку Слов'янська Нелю Штепу взяли під домашній арешт, надівши на неї електронний браслет. До цього вона перебувала під вартою в харківському СІЗО упродовж трьох років. Її затримали 11 липня 2014 року, а вже 14 липня обрали запобіжний захід – арешт на два місяці. Термін дії запобіжного заходу протягом всього цього часу продовжували рішенням суду. Суд у справі Штепи досі триває.

Про те, що Штепа збирається йти на вибори ще 17 серпня повідомила народна депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко.