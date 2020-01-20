Екс-мерка Слов'янська Неля Штепа отримала 3600 євро компенсації від України

Навесні 2014 року Штепа закликала Путіна увійти з російськими військами в Слов'янськ

Екс-мерка Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала 3600 євро компенсації за порушення права на свободу Про це розповів адвокат Штепи Олександр Шадрін, пише «Укрінформ».

«Неля Штепа виграла справу в ЄСПЛ й отримала грошову компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд», – зазначив адвокат.

За його словами, компенсація становить 3600 євро.

Адвокат зазначив, що зараз його підзахисна перебуває у Слов'янську та чекає на черговий виклик до суду в Харкові. До рішення суду про запобіжний захід вона не повинна цілодобово перебувати вдома. При цьому, додав він, Штепа не збирається їхати з України.

Як інформував ZAXUD.NET, наприкінці жовтня Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі 3600 євро.

Європейський суд визначив, що відносно Штепи були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини. Штепа поскаржилася на порушення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини, що її попереднє ув'язнення було тривалим та невиправданим. Крім того, вона скаржилася на порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, що кримінальне провадження проти неї було необґрунтовано тривалим. Суд вважає, що кримінальне провадження було занадто довгим. Також ЄСПЛ визнав порушення права Штепи на справедливий суд.

Неля Штепа, скаржилася на неналежне фізичне і психологічне поводження з нею під час тримання під вартою; на погані умови утримання; відсутність доступу до необхідного медичного обслуговування під час утримання. Також заявниця скаржилася, що українські суди упереджено та безпідставно ухвалили рішення про її взяття під варту та про продовження утримання, а тримання під вартою до початку судового розгляду було безпідставно тривалим. Посилаючись на ст. 6 Конвенції, Штепа вважала, що кримінальне слідство щодо нею триває безпідставно довго. Окрім цього, посилаючись на ст. 15, 18, а також ст. 5 Конвенції, заявниця скаржилася на дискримінаційне ставлення з метою її ізоляції від політичної діяльності упродовж тримання під вартою.

Штепа вимагала 21450 євро за судові витрати, 8500 євро за компенсацію втраченій зарплаті та 30 тис. євро за моральну шкоду.

20 вересня 2017 року екс-мерку Слов'янська Нелю Штепу взяли під домашній арешт, надівши на неї електронний браслет. До цього вона перебувала під вартою в харківському СІЗО упродовж трьох років. Її затримали 11 липня 2014 року, а вже 14 липня обрали запобіжний захід – арешт на два місяці. Термін дії запобіжного заходу протягом всього цього часу продовжували рішенням суду.

Зазначимо, що Штепа, окрім низки скандальних заяв за часів своєї роботи в міській раді Слов'янська, стала відомою під час окупації міста проросійськими бойовиками навесні 2014 року. Тоді вона перед телекамерами озвучувала заяви антиукраїнського змісту. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічне ув'язнення.