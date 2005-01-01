У звинуваченої в сепаратизмі Нелі Штепи сплив термін домашнього арешту

Удома Штепа сиділа від вересня 2017 року

Термін домашнього арешту колишньої міської голови міста Слов’янська Нелі Штепи добіг кінця. Жінка, котру звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України, тепер жодним чином не обмежена у пересуванні, повідомляє ТСН.

У прокуратурі повідомили, що заздалегідь звернулися до суду з клопотанням подовжити арешт, але той протягом двох засідань це питання так і не розглянув. Тож із 14 січня дія жодного запобіжного заходу на Штепу не поширюється.

Останній склад суду,який розглядав справу обвинуваченої, взяв самовідвід. Однак прокурори мають намір клопотати до іншого складу про обрання підозрюваній нового запобіжного заходу.

Нагадаємо, Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей, і створення терористичної групи.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, і що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблено «під дулом автомата».

У вересні 2017 року Нелю Штепу звільнили з СІЗО під домашній арешт.