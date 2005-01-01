Екс-мерка Слов'янська Неля Штепа добровільно відмовилася від обміну

Штепа на мітингу в травні 2014 року закликала приходити на «референдум» до бойовиків

Колишня міська голова Слов'янська Донецької області Неля Штепа відмовилася від проведення обміну та переміщення на окуповану бойовиками територію ще на початковому етапі переговорів – під час першої верифікації списків. Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, повідомив канал «112 Україна».

«За моєю інформацією, Неля Штепа була однією з тих, хто відмовився брати участь у цій процедурі, тому що у неї була абсолютно чітка позиція, вона хотіла довести свою невинуватість у рамках українського законодавства в українському суді. Оскільки спочатку було ухвалене рішення всіма переговірниками про те, що процедура, яка проходила 27 грудня, може бути виключно добровільною, тобто тоді, коли людина сама згодна на участь в ній, відповідно під час першої верифікації Неля Штепа була викреслена зі списків, оскільки сама заявила про своє небажання», – пояснила омбудсмен.

Як повідомлялося, 20 вересня 2017 року екс-мера Слов'янська Нелю Штепу взяли під домашній арешт, надівши на неї електронний браслет. До цього вона перебувала під вартою в харківському СІЗО упродовж трьох років. Її затримали 11 липня 2014 року, а вже 14 липня обрали запобіжний захід – арешт на два місяці. Термін дії запобіжного заходу протягом всього цього часу продовжували рішенням суду.

Зазначимо, що Штепа, окрім низки скандальних заяв за часів своєї роботи в міській раді Слов'янська, стала відомою під час окупації міста проросійськими бойовиками навесні 2014 року. Тоді вона перед телекамерами озвучувала заяви антиукраїнського змісту, однак після затримання заявила, що діяла під примусом бойовиків і перебувала у них у полоні.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня під час обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Натомість Україна передала на окуповану територію 233 людини, звинувачених у сепаратизмі або тероризмі.