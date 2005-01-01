Україна не розголошуватиме імен сепаратистів, яких віддала під час обміну

Обмін полоненими відбувся 27 грудня поблизу окупованої Горлівки

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 15:58390

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Україна не розголошуватиме імен сепаратистів, яких віддала під час обміну
фото Reuters
Сепаратисти та інші прихильники т. зв. «Л/ДНР» в автобусі перед початком обміну

Імена і списки тих, кого Україна передала на непідконтрольні території не будуть оприлюднені, «тому що це персональні дані людей». Про це повідомило «Громадське» з посиланням на інформацію, отриману в Службі безпеки України.

У заручниках на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей залишаються 103 людини. Скільки, натомість, запитують зі сторони бойовиків — наразі невідомо.

«Ці списки ще узгоджуватимуться на перемовинах у Мінську» — пояснили в СБУ.

Наступний етап перемовин щодо нового обміну, згідно із даними «Громадського», має початись вже 17 січня.

Раніше представник омбудсмена повідомив, що другий етап обміну може відбутись за формулою 70 на 20. Водночас, один з представників України в Мінську Віктор Медведчук зазначив, що обмін може відбутися у форматі 80 на 20: українська сторона віддаватиме 80 утримуваних за звільнення 20-ти людей.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Натомість Україна передала на окуповану територію 233 людини.

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