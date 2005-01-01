Україна готова до серйозних компромісів для подальшого звільнення заручників, – Геращенко

СуспільствоОлег Костюк, 28 грудня3341

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Українська сторона готова до серйозних компромісів для продовження процесу звільнення українців, незаконно утримуваних в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Ми готові до серйозних компромісів, щоб процес звільнення утримуваних продовжити. Я поки не буду оперувати цифрами і, тим більше, датами, тому що в Мінську ми використовуємо списки Служби безпеки України, в яких досить ще залишається бранців», - заявила вона.

При цьому Геращенко із жалем констатувала, що за останні тижні «у нас збільшилася кількість незаконно утримуваних, передовсім, за рахунок цивільного населення».

За її словами, українська сторона має «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних».

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. В свою чергу Україна передала на окуповану територію 233 людини.

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