У колонії спростували передачу бойовикам пенсіонера, який приніс на блокпост ЗСУ бомбу в банці

Мешканець Луганської області здійснив теракт у січні 2015 року

Керівництво Городищенської виправної колонії спростувало інформацію про передачу бойовикам луганського пенсіонера, який відбуває покарання за теракт на блокпосту в Станиці Луганській. Про це у коментарі повідомив начальник Городищенської колонії Рівненської області Юрій Луцюк, пише «Громадське».

За його словами, засуджений до 15 років ув’язнення перебуває у колонії. Його не звільняли для обміну 27 грудня.

Нагадаємо, що раніше сьогодні низка ЗМІ повідомили про те, що пенсіонера передали бойовикам під час масштабного обміну полоненими.

Мешканець Луганської області здійснив теракт у січні 2015 року. Чоловік приніс на блокпост в Станиці Луганській нібито частування для сил АТО і подарував військовим 3-літрову банку меду.

Коли бійці захотіли скуштувати мед, банка вибухнула. У результаті загинув один військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Україна передала на окуповану територію 233 людини.