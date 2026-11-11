Раніше очільник Nvidia називав стосунки з Еліс Хуанг діловими

Очільник американської компанії Nvidia Дженсен Хуанг визнав, що зраджував дружині. Його стосунки з Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у шпигунстві на користь Китаю, стали причиною розслідування всередині компанії та привернули увагу Конгресу США, повідомляє Bloomberg. Крім того, за даними Reuters, на тлі скандалу акції Nvidia за два торгові дні втратили близько 430 млрд доларів ринкової вартості.

Що відомо про скандал?

8 листопада 63-річний Дженсен Хуанг надіслав працівникам Nvidia листа, в якому публічно визнав подружню зраду та попросив вибачення у дружини й дітей.

«Я був невірним своїй дружині. Мої дії завдали болю їй та нашим дітям. Немає виправдання тому, що я зробив. Мені дуже шкода», – написав керівник компанії.

Він також вибачився перед працівниками, радою директорів, партнерами та акціонерами й заявив, що готовий співпрацювати з незалежним розслідуванням. Імені жінки, з якою мав стосунки, Хуанг у листі не назвав. Утім, це не є таємницею, йдеться про Еліс Хуанг – громадянку Китаю та колишню керівницю сінгапурської компанії Megaspeed International. Вона працювала у сфері хмарних обчислень і була пов’язана з бізнесом, який закуповував сервери з процесорами Nvidia.

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Американські спецслужби підозрюють, що жінка могла працювати на Міністерство державної безпеки Китаю – головну цивільну розвідувальну службу країни. За версією американської розвідки, її завданням було збирати інформацію про Дженсена Хуанга, Nvidia та позицію керівника компанії щодо продажу передових чипів Китаю.

Про можливий зв’язок Хуанга з Еліс раніше повідомляли і медіа. Зокрема, у травні 2025 року їх бачили разом на вечері з партнерами Nvidia у Тайбеї. Згодом журналісти також знайшли спільні фотографії Еліс і керівника компанії з інших заходів.

Спочатку Nvidia пояснювала їхні контакти звичайною взаємодією керівника з клієнткою. Сам Хуанг також називав спілкування з нею нормальними діловими контактами. Однак після нових публікацій про роман він визнав, що був невірним дружині. Водночас наразі немає публічно підтверджених доказів, що Хуанг передавав Еліс конфіденційну інформацію або знав про її можливі зв’язки з китайською розвідкою. Китайське Міністерство закордонних справ назвало звинувачення у шпигунстві безпідставними.

Через скандал Nvidia втратила сотні мільярдів доларів

Історія швидко переросла з особистого скандалу в корпоративну кризу. 8 листопада рада директорів Nvidia оголосила про незалежне розслідування обставин, пов’язаних із можливим іноземним впливом на керівника компанії. До перевірки залучили колишнього виконувача обов’язків федерального прокурора США Джуна Кіма, він має очолити незалежне розслідування.

У Nvidia заявили, що наразі не мають підстав вважати, що національна безпека США або корпоративні секрети компанії постраждали. Сам Хуанг пообіцяв повністю співпрацювати з перевіркою. При цьому компанія підтвердила, що він продовжить керувати Nvidia.

Утім фінансові ринки вже відреагували на скандал. За даними Reuters, за два торгові дні акції Nvidia втратили близько 9,5%, а ринкова капіталізація компанії скоротилася приблизно на 430 млрд доларів. Крім того, проти Nvidia та її керівника подали колективний позов акціонерів. Інвестори звинувачують компанію в тому, що вона не розкрила інформацію про можливі зв’язки Хуанга з жінкою, яку підозрюють у шпигунстві, та пов’язані з цим ризики для бізнесу. Позивачі вважають, що через це акціонери не могли належно оцінити загрози для компанії, а тому вимагають відшкодування збитків.

До справи долучилися Конгрес і ФБР

Скандал уже привернув увагу американських законодавців: керівники трьох комітетів Палати представників запросили Дженсена Хуанга на закритий брифінг 18 листопада, аби з’ясувати, які контакти він мав з Еліс Хуанг і чи могла вона отримати доступ до чутливої інформації про компанію та її технології.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ФБР також перевіряє цю історію. Водночас Трамп публічно підтримав Хуанга: назвав його порядною людиною та заявив, що той зробив багато для країни.

«Він мав справу з кимось, але всі так роблять», – прокоментував роман Хуанга Трамп. Він також припустив, що у керівника Nvidia є пояснення цієї історії.

Уже наступного дня Трамп повідомив, що поговорив із Хуангом і запитав, чи знав той про можливий зв’язок жінки з китайською розвідкою. За словами президента, гендиректор Nvidia відповів, що нічого про це не знав. Трамп заявив, що вірить йому.

Водночас у Конгресі вже лунають заклики посилити обмеження на постачання американських чипів до Китаю. Сенатор-республіканець Кевін Крамер навіть закликав Хуанга піти з посади керівника Nvidia. Він пояснив це ризиком шантажу та загрозою для національної безпеки США.

Еліс Хуанг публікувала у своєму WeChat фото разом з Дженсеном Хуангом / Фото Bloomberg

Як роман міг бути пов’язаний із постачанням чипів до Китаю?

Окреме занепокоєння американської влади стосується діяльності Megaspeed та інших компаній, пов’язаних з Еліс Хуанг. США обмежують експорт найпотужніших процесорів Nvidia до Китаю, оскільки вони можуть використовуватися для розроблення передових систем штучного інтелекту, зокрема військового призначення.

Раніше очільник Nvidia називав стосунки з Еліс Хуанг діловими / Фото Bloomberg

За даними видання The Information, мережа компаній, пов’язана з Еліс Хуанг, могла допомогти організувати постачання до Китаю близько 240 тис. чипів Nvidia на суму щонайменше 7,5 млрд доларів. Серед них були процесори H100, H200 та A100. Частина обладнання, за даними журналістів, могла потрапити до китайських технологічних компаній Alibaba і Tencent, а також до місцевих розробників штучного інтелекту.

Еліс Хуанг, її чоловік і сестра нібито створили мережу компаній у Китаї та Сінгапурі для закупівлі чипів. Сама Nvidia раніше заявляла, що перевірила розміщення поставлених процесорів і не виявила порушень. Тепер американські органи мають з’ясувати, тчи використовували ділові контакти з керівником Nvidia для обходу експортних обмежень і чи отримувала китайська сторона інформацію, яка могла вплинути на національну безпеку США.

Для Nvidia наслідки цієї історії можуть бути значно масштабнішими за репутаційні втрати. Компанія є одним із ключових постачальників процесорів для розвитку штучного інтелекту, Дженсен Хуанг понад 30 років очолює бізнес і відіграє важливу роль у переговорах із владою США щодо експорту технологій. Тому результати розслідування можуть вплинути не лише на майбутнє самого Хуанга, а й на правила продажу передових чипів Китаю.

До слова, ще на початку жовтня Nvidia була найдорожчою компанією світу з капіталізацією майже 5,8 трлн доларів. Однак наприкінці місяця її випередила Apple. На тлі скандалу акції Nvidia продовжили падати, а 10 листопада компанія поступилася другим місцем Microsoft.