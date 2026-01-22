У світі зростає кількість центрів обробки даних

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що в епоху стрімкого розвитку штучного інтелекту різко зросте попит на робітничі професії. Про це повідомляє The Straits Times.

За його словами, сантехніки, електрики та будівельники можуть розраховувати на шестизначні доходи, адже саме вони будуть залучені у масштабне будівництво центрів обробки даних, які необхідні для навчання та роботи ШІ-моделей. Хуанг наголосив, що розвиток штучного інтелекту вимагатиме однієї з найбільших інфраструктурних трансформацій в історії – з інвестиціями у трильйони доларів.

«Ми бачимо справжній бум. Зарплати в цій сфері майже подвоїлися. Щоб добре заробляти, зовсім не обов’язково мати докторський ступінь з комп’ютерних наук», — зазначив очільник Nvidia.

Подібні думки висловив і генеральний директор Palantir Technologies Алекс Карп, який 20 січня в Давосі підкреслив важливість професійної підготовки. Він переконаний, що штучний інтелект створить більше робочих місць на місцевому рівні та зменшить потребу в масовій імміграції.

Nvidia, як провідний виробник чіпів для сучасних систем штучного інтелекту, лише в плюсі від активного будівництва дата-центрів. За оцінками аналітиків, у 2026 році компанія може заробити майже 200 млрд доларів на продажі мікросхем для таких об’єктів.

Наразі основними клієнтами Nvidia є найбільші гравці ринку: Microsoft, Meta, Amazon та Alphabet. Водночас компанія розширює співпрацю і з меншими операторами, на тлі планів технологічних корпорацій інвестувати близько 500 млрд доларів в оренду центрів обробки даних у найближчі роки.

Як писав ZAXID.NET, Nvidia став першою компанією у світі, чия капіталізація перевищила 5 трлн доларів. З моменту запуску ChatGPT у 2022 році акції Nvidia подорожчали у 12 разів.