Очільник СБУ Василь Грицак подав у відставку

Василь Грицак написав заяву про власну відставку

У понеділок, 20 травня, голова СБУ Василь Грицак написав заяву про власну відставку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади Голови СБУ», - заявив Грицак.

За його словами, рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами його команди.

Грицак також наголосив, що допоки президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу.

Нагадаємо, що раніше у відставку подали: міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, представниця президента в Раді Ірина Луценко, перший заступник Адміністрації президента Віталій Ковальчук, перший заступник глави СБУ Павло Демчина, очільник РНБО Олександр Турчинов.