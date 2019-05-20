Очільник СБУ Василь Грицак подав у відставку

Рапорти про звільнення склали також усі заступники Грицака

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 09:533650

До теми

Очільник СБУ Василь Грицак подав у відставку
фото з відкритих джерел
Василь Грицак написав заяву про власну відставку

У понеділок, 20 травня, голова СБУ Василь Грицак написав заяву про власну відставку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади Голови СБУ», - заявив Грицак.

За його словами, рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ та членами його команди.

Грицак також наголосив, що допоки президент України і Верховна Рада України у визначеному Конституцією України порядку не вирішить питання хто має очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ продовжить захищати безпеку держави та українського народу.

Нагадаємо, що раніше у відставку подали: міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, представниця президента в Раді Ірина Луценко, перший заступник Адміністрації президента Віталій Ковальчук, перший заступник глави СБУ Павло Демчина, очільник РНБО Олександр Турчинов.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук