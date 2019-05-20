Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Відповідний указ №297/2019 опублікований на сайті президента.

«Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», — йдеться в ньому.

Нагадаємо, Турчинов подав у відставку 17 травня. Він обіймав посаду секретаря РНБО з 15 грудня 2014 року.

Раніше у відставку подали: міністр закордонних справ Павло Клімкін, заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, представниця президента в Раді Ірина Луценко, перший заступник Адміністрації президента Віталій Ковальчук, перший заступник глави СБУ Павло Демчина.