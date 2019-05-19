Порошенко востаннє на посаді президента звернувся до українців

Порошенко підкреслив досягнення останніх років, проте заявив, що в деяких сферах він міг би вправитися і краще.

Президент Петро Порошенко звернувся до громадян України з прощальною промовою. Відповідне відеозвернення глава держави оприлюднив на своїй сторінці на Facebook.

«Хотів би подякувати великому українському народу за велику честь працювати протягом п’яти років на чолі великої країни. Країни, яка вразила увесь світ силою національного духу, вразила гідністю, вразила стійкістю та свободолюбством», — сказав Порошенко.

Порошенко підкреслив досягнення останніх років, проте заявив, що в деяких сферах він міг би вправитися і краще.

«Звичайно, є такі сфери, де успіхи куди скромніші. І навіть в короткій розмові на це варто звернути увагу, бо це чесна розмова. Найприкрішим для мене є те, що не вдалося встановити мир і відновити територіальну цілісність України. Із дуже великим запізненням розпочали відновлювати рівень життя після економічної кризи, спричиненої російською агресією», — заявив Порошенко.

Крім того, він побажав успішного президентства новообраному главі держави Володимиру Зеленському.

«Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Але вже завтра він буде президентом моєї країни», — сказав Порошенко.

Завершуючи звернення, президент попросив вибачення у тих українців, чиї надії він не виправдав.

«Принагідно ще раз перепрошую у всіх, чиїх надій не справдив; для кого реформи виявилися особливо болісними; хто за ці роки, зустрівшись з неправдою, не знайшов справедливості. Вже пояснював: навіть якщо й вірити в те, що Президент може все, він не може все одразу», — підсумував президент.