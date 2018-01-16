Очільницю ДФС Києва підозрюють у шахрайському отриманні посвідки учасниці АТО

Білінг її телефону встановив, що чиновниця замість зони АТО відпочивала в Кончі-Заспі

СуспільствоКатерина Чурилова, 16 січня17906

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Очільницю ДФС Києва підозрюють у шахрайському отриманні посвідки учасниці АТО
фото з сайту ДФС України
Провадження проти Демченко порушили за статтею «службове підроблення»

Начальник головного управління Державної фіскальної служби в Києві Людмила Демченко фігурує в низці кримінальних проваджень, зокрема про фіктивне отримання статусу учасника АТО для уникнення люстрації. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Поміж іншого згадується про провадження, яке з липня 2015 року веде прокуратура міста Краматорськ Донецької області.

«Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко», – зазначають журналісти.

Видання стверджує, що в межах цього провадження встановлено низку службових осіб ГУ ДФС Києва, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації – зокрема заступник начальника управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Києві, начальник ГУ ДФС у Києві, перший заступник начальника ГУ ДФС у Києві, начальник Київської міської митниці ДФС України, начальник 2-го оперативного управління ГУ ВБ ДФС, перший заступник начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань.

Щодо Людмили Демченко було встановлено, що, згідно із поданими нею документами, вона нібито певний час була в зоні АТО медсестрою, але, як виявили правоохоронці, фактично чиновниця перебувала в санаторії у Кончі-Заспі поблизу Києва.

Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – «службове підроблення», де покарання – від штрафу до обмеження волі терміном до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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