Двоє працівників СБУ отримали п’ять років тюрми за вимагання $50 тис. у намісника монастиря

В Одесі суд визнав винними заступника начальника головного відділу захисту національної державності УСБУ в Одеській області Кузьму Іванова та його колегу Максима Галкіна у шахрайстві і засудив обох на 5 років в’язниці з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення суду.

З матеріалів справи стало відомо, що працівники СБУ попередньо розробили план із заволодіння коштами намісника Свято-Іверського чоловічого Одеського монастиря УПЦ (МП) єпископа Діодора. У грудні 2015 року під приводом кримінального провадження один із співробітників поставив вимогу священнослужителю надати 500 тис. доларів.

Для шантажу зловмисники використали нібито підроблену довідку щодо дієздатності прихожанина, пов’язану з переоформленням земельної ділянки з одного з прихожан на користь монастиря. І додав: у разі розголосу ця інформація матиме негативні наслідки, як єпископа Діодора, так і для авторитету всіх представників православної церкви.

Під час наступної зустрічі намісник монастиря повідомив шахраям, що у нього є лише 70 тис. доларів. Однак згодом сказав, що зможе надати 50 тис. доларів. На цій сумі й було викрито обох силовиків.

Обвинувальний акт надійшов до суду за ч.4 ст.368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років.

При цьому, суд вирішив, що органи досудового розслідування помилково кваліфікували дії співробітників СБУ за «забарною» статею. І при написанні вироку застосував ч.4 ст.190 КК України, тобто замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Це дозволило співробітникам СБУ уникнути суворішого покарання.