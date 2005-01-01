За збут фальшивих рублів львівський суд засудив киянина до 5 років ув’язнення

Киянин збував фальшиві російські рублі номіналом 5 тис.

Львівський суд засудив киянина, який збував фальшиві російські рублі. 5 років ув’язнення із конфіскацією майна отримав 32-річний киянин, який реалізовував підроблені банкноти номіналом 5 тис. руб. у Києві та 14 областях України. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції Львівщини.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з слідчими Галицького відділу поліції у листопаді 2015 року викрили 32-річного киянина, який систематично збував фальшиві російські рублі, номіналом 5 тис. Правоохоронці затримали чоловіка у Львові в приміщенні банківської установи, коли він обмінював шість купюр, які не відповідали аналогічним зразкам банкнот Центрального банку РФ. На час слідства суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Працівники поліції встановили причетність киянина до збуту 165 купюр підробленої російської валюти номіналом 5 тис. кожна. Гроші він обмінював у Вінниці, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Полтаві, Тернополі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Черкасах, у Донецькій і Київській областях, а також у місті Києві. Обмінявши їх у банківських установах, чоловік отримав понад 260 тис. грн.

Суд визнав зловмисника винним у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 199 – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, а також ч. 1 та ч. 2 ст. 190 – шахрайство Кримінального кодексу України. Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Також суд задовольнив у повному обсязі цивільні позови восьми банківських установ, яким зловмисник завдав матеріальної шкоди.