Клієнтів одесит шукав через Telegram

У Львові затримали мешканця Одеської області, який організував схему для втечі за кордон військовозобов’язаних чоловіків. За свої послуги він брав 2 тис. доларів. Затримали його в момент передачі грошей.

«Підозрюваний організував схему незаконного переправлення призовників через кордон України. Фігурант шукав «клієнтів» за допомогою каналів у Telegram, пропонуючи за 2 тис. доларів США посприяти в отриманні фіктивних документів, які надавали б право перетину кордону військовозобов’язаним чоловікам», – повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

У Держприкордонслужбі уточнили, що одесит через Telegram-канал продавав довідки військово-лікарських комісій та посвідчення про відстрочку військовозобов’язаного.

23-річного одесита затримали 13 квітня у Львові в момент отримання винагороди за послуги – 2 тис. доларів. Йому оголосили підозру та мають обрати запобіжний захід.

«Щоб приховати свою діяльність та уникнути відповідальності, зловмисник повідомляв деталі щодо часу та місяця перетину за декілька годин до самого «трансферу» та надав завчасно виготовленні підроблені документи, які дозволяли безперешкодно виїхати за кордон», – додали в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні виїзд чоловіків віком 18-60 років за кордон заборонений. Винятки є для окремих категорій.