44-річному посадовцю повідомили про підозру через службову недбалість

Одного з керівників Держпродспоживслужби у Львівській області підозрюють у службовій недбалості. Через дії посадовця держбюджет недоотримав понад 187 тис. грн. Про це у четвер, 3 грудня, повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

«Встановлено, що 44-річний службовець, розглядаючи справи про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та їх якість, допустив службову недбалість та не прийняв законного рішення щодо порушника. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 187 785 грн, що дорівнює розміру штрафу», – зазначено у повідомленні прокуратури.

За фактом службової недбалості одному з заступників начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомили про підозру за ч. 1 ст. 367 КК України. Зараз вирішують питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від посади. У прокуратурі не повідомляють прізвища посадовця. Наразі триває досудове розслідування.

Посадовцю загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.