Вулицю Маршала Малиновського у Києві перейменували на честь полку «Азов»

В Оболонському районі Києва перейменували вулицю Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку «Азов». Про це повідомляє сайт Київської міської ради.

Зазначається, що раніше вулицю було названо на честь радянського воєначальника маршала Родіона Малиновського. З метою деколонізації через електронне голосування мешканців було обрано нову назву вулиці. Її перейменували на честь Героїв полку «Азов», який боронив Маріуполь від російських окупантів.

Вулиця Маршала Малиновського в Оболонському районі міста Києва. Має протяжність понад 2 км і пролягає від вулиці Маршала Тимошенка до площі Сантьяґо-де-Чилі.

Вулиця запроектована в 1960-ті роки під назвою Центральна поперечна південна сторона (№ 3). Сучасна назва на честь радянського воєначальника Родіона Малиновського – з 1970 року. Забудову вулиці розпочато в 1972 році.

До слова, раніше депутати затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери.