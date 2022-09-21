Нова вулиця Степана Бандери знаходиться у центральній частині міста і має протяжність 1,7 км

Депутати затвердили перейменування вулиці Шмідта в центрі Дніпра на вулицю Степана Бандери. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Одна з центральних вулиць Дніпра, вулиця Шмідта, стала сьогодні вулицею Степана Бандери. Тепер уже назавжди», – заявив Філатов.

Він зазначив, що спеціально повідомляє про це російською мовою, щоб «був зрив шаблону, зокрема в тих, хто сидить на болотах». Він додав, що Дніпро став форпостом незалежності України та закликав не сперечатися про доцільність перейменування вулиці.

Раніше петиції «за» і «проти» перейменування вулиці Шмідта на вулицю Степана Бандери набрали однакову кількість голосів.

Нова вулиця Степана Бандери знаходиться у центральній частині міста і має протяжність 1,7 км. Вулицю було закладно в 1870-х роках. Перша назва вулиці – Гімнастична. 11 липня 1934 р вона отримала ім'я радянського академіка, дослідника Памиру й Арктики Отто Шмідта.